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12 Temmuz 2017 17:49

Çanakkale’de 40 kaçak yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 40 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale’de 40 kaçak yakalandı

12 Temmuz 2017 17:49


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Bademli köyü Acıdere mevkiindeki zeytinliklerin bulunduğu araziye operasyon düzenledi.


Yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan mülteciler minibüsler vasıtasıyla Gülpınar Jandarma Karakolu’na getirildi. Kaçak göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.




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