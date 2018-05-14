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14 Mayıs 2018 15:15

Çanakkale’de 40 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli adasına yasadışı yollarla gitmek isteyen 40 mülteci yakalandı.

Çanakkale’de 40 mülteci yakalandı

14 Mayıs 2018 15:15


Kuzey Ege’de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri saat 07.00 sıralarında Assos Kadırga burnunun 2 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. ‘TCSG 28’ Bot komutanlığınca denizden 2 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu kaçak göçmen 40 kişi yakalandı.


Küçükkuyu’da ki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen mültecilere eşofman, ayakkabı ve çorap gibi giyecekle birlikte yiyecek verildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.




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