Çanakkale'de 40 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 40 mülteci yakalandı.

Kuzey Ege'de devriye gezen sahil güvenlik ekipleri Ahmetçealtı mevkiinin 1 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik ‘TCSG 6' Bot komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 40 mülteci yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen mültecilere burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.