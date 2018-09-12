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Çanakkale'de 42 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 42 mülteci yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 42 mülteci yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Behramkale köyü Kadırga koyunda bulunan zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 42 mülteci zeytinlikler arasında saklandıkları bir barakada yakalandı. Yakalanan mülteciler minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na getirildi.


Mülteciler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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