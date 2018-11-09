Çanakkale'de 43 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 43 mülteci yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 43 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Koyunevi köyü Sokakağzı koyuna operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 43 mülteci yakaladı.
Mülteciler, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.