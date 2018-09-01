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01 Eylül 2018 16:44

Çanakkale’de 44 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek isteyen 44 mülteci yakalandı.

Çanakkale’de 44 mülteci yakalandı

01 Eylül 2018 16:44


Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı operasyonlarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Bademli köyü Acıdere sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Senegal, Pakistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijerya ve Togo uyruklu 44 kaçak mülteci yakaladı. Yakalanan kaçaklar iki minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu’na getirildi.


Göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.




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