Çanakkale’de 44 mülteci yakalandı

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı operasyonlarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Bademli köyü Acıdere sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Senegal, Pakistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijerya ve Togo uyruklu 44 kaçak mülteci yakaladı. Yakalanan kaçaklar iki minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu’na getirildi.

Göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.