Çanakkale'de 44 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen 44 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sahil güvenlik ekipleri Ayvacık'ın Sivrice Burnu önlerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını aldı. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. İçinde Afganistan uyruklu 44 mülteci yakalandı.