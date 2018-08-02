Çanakkale’de 45 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişleri önlemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Ayvacık’ın Behramkale Köyü Eşmece Burnu sahiline zeytinlik alanların bulunduğu bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 45 kaçak yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenler iki minibüsle Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Yakalanan 45 kaçak göçmen, Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.