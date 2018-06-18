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18 Haziran 2018 15:42

Çanakkale’de 45 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isteyen 45 mülteci yakalandı.

Çanakkale’de 45 mülteci yakalandı

18 Haziran 2018 15:42


Edinilen bilgiye göre, Müsellim boğazında devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri, saat 07.00 sıralarında Burunucu mevkiinin 2 mil açıklarında, bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik ’TCSG 28’ Bot Komutanlığınca denizden yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Suriye, Togo Cumhuriyeti, Nijerya ve Mali uyruklu 45 kişi yakalandı. Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Mülteciler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.




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