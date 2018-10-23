Çanakkale'de 46 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 46 mülteci yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye gezen sahil güvenlik ekipleri, Kadırga Burnu mevkiinin 1 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik ‘TCSG 308' Bot komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 46 kişi yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen mülteciler burada giyecek ve yiyecek verildi. Mülteciler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.