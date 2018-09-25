Çanakkale'de 47 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isteyen 47 mülteci yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak isteyen 47 mülteci yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Gülpınar köyü Kumbağlar mevkiinde bulunan zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 47 mülteci yakaladı. Yakalanan mülteciler, minibüsler vasıtasıyla Gülpınar Jandarma Karakolu'na getirildi. Mülteciler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.