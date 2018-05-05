Çanakkale’de 48 kaçak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ayvacık’ın Bademli köyü kırsalında bir grup yabancı uyruklu bulunduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu İran, Afganistan, Myanmar, Pakistan, Irak, Togo, Gabon, Senegal ve Gine uyruklu 48 kaçağı yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenler iki minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirildi.

Yabancı uyruklular Ayvacık Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.