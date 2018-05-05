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05 Mayıs 2018 19:37

Çanakkale’de 48 kaçak yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 48 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale’de 48 kaçak yakalandı

05 Mayıs 2018 19:37


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ayvacık’ın Bademli köyü kırsalında bir grup yabancı uyruklu bulunduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu İran, Afganistan, Myanmar, Pakistan, Irak, Togo, Gabon, Senegal ve Gine uyruklu 48 kaçağı yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenler iki minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirildi.


Yabancı uyruklular Ayvacık Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.




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