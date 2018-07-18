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18 Temmuz 2018 11:06

Çanakkale’de 48 kaçak yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 48 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale’de 48 kaçak yakalandı

18 Temmuz 2018 11:06


Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişleri önlemek için operasyonlarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Koyunevi köyü Sokakağzı Koyu’ndaki zeytinlik alanlara operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenler Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na getirildi.


Kaçak göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.




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