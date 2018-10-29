Çanakkale'de 5 bin kişiyle fener alayı

Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla fener alayı düzenlendi.

Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 5 bin kişinin katılımıyla fener alayı gerçekleşti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale Belediyesi'nce düzenlenen etkinliğe, Çanakkale Vali Vekili ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 5 bin Çanakkaleli ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Zübeyde Hanım Sokak, Gazi Bulvarı ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesini takip ederek, Mustafa Kemal'in Askerleriyiz', 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sloganları atıp, İzmir Marşı'nı söyleyerek, kordon boyuna yürüdü.

Truva Atı önündeki Çağlar Kaynak basketbol sahasında son bulan yürüyüş yat limanında havai fişek gösterisi ile sona erdi.