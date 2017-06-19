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19 Haziran 2017 16:26

Çanakkale’de 51 kaçak yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 51 kaçak yakalandı.

Çanakkale’de 51 kaçak yakalandı

19 Haziran 2017 16:26


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Kocaköy köyü sahilinde bulunan zeytinlik alana operasyon düzenledi. Bölgeye düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Eritre ve Kongo uyruklu 51 kaçağı yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenler minibüslerle Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu’na getirildi.


51 kaçak göçmen, Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.




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