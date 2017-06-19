Çanakkale’de 51 kaçak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Kocaköy köyü sahilinde bulunan zeytinlik alana operasyon düzenledi. Bölgeye düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Eritre ve Kongo uyruklu 51 kaçağı yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenler minibüslerle Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu’na getirildi.

51 kaçak göçmen, Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.