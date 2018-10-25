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Çanakkale'de 51 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isteyen 51 mülteci yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak isteyen 51 mülteci yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı tedbir alan Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gülpınar köyü Kumbağlar mevkiine operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 51 mülteci yakalandı. Yakalanan göçmenler minibüsler vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu'na getirildi. Mülteciler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

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