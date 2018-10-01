Çanakkale'de 57 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 57 mülteci yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Büyükhusun köyü sahilinde Ayvacık-küçükkuyu sahil yolunda duran bir grup mülteci olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 57 mülteci yakaladı. Yakalanan mülteciler yağmurdan ıslanmaması için bir restoranın bahçesinde toplandı, daha sonra minibüsler vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Mülteciler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.