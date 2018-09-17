Çanakkale'de 60 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 60 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Sazlı köyü sahilinde bulunan Fatma-Nuri Erkan Camii yakınlarına operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler, camii bahçesinde saklanmaya çalışan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 60 mülteciyi yakaladı. Yakalanan mülteciler iki minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Mülteciler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.