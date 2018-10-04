Çanakkale'de 61 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak 61 mülteci yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Gülpınar köyü Kumbağlar mevkiinde bulunan zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Suriye, İran ve Güney Afrika uyruklu 61 mülteci yakaladı. Yakalanan mülteciler minibüsler vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Mülteciler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.