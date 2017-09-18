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18 Eylül 2017 13:45

Çanakkale’de 74 bin öğrenci ders başı yaptı

Çanakkale’de yeni eğitim öğretim döneminde 74 bin öğrenci ders başı yaptı.

Çanakkale’de 74 bin öğrenci ders başı yaptı

18 Eylül 2017 13:45


Çanakkale’de 2017-2018 eğitim öğretim yılı başladı.


Yeni eğitim öğretim döneminde 5 bin 500 öğretmen ve 74 bin öğrenci ders başı yaptı. İlk Öğretim Haftası çerçevesinde Turgut Reis Orta Okulunda program yapıldı. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda öğrenciler, şiirler okudu ve halk oyunu gösterileri sundu.


Törende konuşan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, “Millet olarak huzur ve refah içinde yaşamak, devletimizin eğitimdeki hedeflerine ulaşmak, gelişmiş ülkeleri, bilim ve teknolojide geçerek emin adımlarla geleceğe yürümek istiyorsak, önem vermemiz gereken hayati konu eğitimdir” dedi.


Tören sonunda, sınıfta öğrencilerle bir araya gelen protokol mensupları, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.




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