Çanakkale’de 74 kaçak yakalandı

Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, düzenledikleri 2 ayrı operasyonda toplam 74 yabancı uyrukluyu yakaladı. Operasyonlarda ilk olarak Ayvacık’ın Tuzla köyündeki şüphelendikleri 10 FE 744 plakalı araçta Suriye uyruklu 22 göçmen ile Ayvacık’ın Gülpınar köyü Kumbağlar Limanı yakınlarındaki ormanlık alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 52 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler minibüsler vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na getirildi.

Kaçak göçmenler Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

Öte yandan, operasyonlarda 1 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.