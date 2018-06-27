Çanakkale’de 75 kaçak yakalandı

Yasa dışı geçişleri önlemek için operasyonlarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Bademli sahilinde bir grup kaçak bulunduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçma hazırlığında olan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 75 mülteci yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler 1 otobüs ve bir minibüsle Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Mülteciler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilecek.