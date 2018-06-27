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27 Haziran 2018 13:25

Çanakkale’de 75 kaçak yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak yapmak isteyen 75 mülteci yakalandı.

Çanakkale’de 75 kaçak yakalandı

27 Haziran 2018 13:25


Yasa dışı geçişleri önlemek için operasyonlarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Bademli sahilinde bir grup kaçak bulunduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçma hazırlığında olan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 75 mülteci yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler 1 otobüs ve bir minibüsle Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Mülteciler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilecek.




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