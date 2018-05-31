Çanakkale’de 77 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Müsellim Kuzey Ege de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekipleri Saat 08.00 sıralarında Ayvacık İlçesi Burunucu mevkii 2 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik “TCSG 28” Bot komutanlığınca denizden 2 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Suriye, Myanmar, Komor Adaları ve Irak uyruklu 46 kişi yakalandı. TCSG 28 Botu ile Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan, aynı saatlerde Küçükkuyu’da yol kontrolü yapan Jandarma ekipleri de şüphe üzerine durdurdukları bir minibüste 31 Suriye uyruklu Kaçak Göçmen yakaladı. Jandarmanın yakaladığı Kaçak göçmenler de işlemlerinin ardından Ayvacık’taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezine gönderildiler.