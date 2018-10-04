Çanakkale'de 81 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 81 mülteci yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 81 mülteci yakalandı.
Dün, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonla 81 mülteci yakaladı. Edinilen bilgiye göre, 3 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da Ayvacık Kadırga Burnu önlerinde lastik bot içerisinde bir grup mülteci tespit edildi. Görevlendirilen Afganistan uyruklu 12 erkek, 7 kadın ve 28 çocuk olmak üzere 47 mülteci yakalandı.
Diğer operasyonda ise saat 08.55'te, Ayvacık Yeşil Liman önlerinde lastik bot içerisinde bir grup mültecinin olduğu bildirildi. Afganistan uyruklu 15 erkek, 7 kadın ve 12 çocuk olmak üzere 34 mülteci yakalandı. İki ayrı operasyonda yakalanan mülteciler Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.