Çanakkale’de 83 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesine bağlı Tavaklı iskelesi sahilinde kaçak göçmenlerin 11 metre uzunluğunda ABD bayraklı ‘Saraga’ adlı yelkenli tekneye taşındığını belirledi. TCSG32 Bot Komutanlığı ekipleri tekneye operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda kaptan ve iki gemiciden oluşan 3 Ukraynalı insan kaçakçısı şüphelisi yakalanarak, yasal işlemler için Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda gözaltında tutuluyor.

Operasyonda ayrıca, 38’i erkek, 18’i kadın ve 27’si çocuk olmak üzere 83 kaçak göçmen yakalandı. Daha sonra göçmenler, kimlik tespiti için Ezine ilçesindeki spor salonuna götürüldü.

El konulan tekne, Ezine ilçesinin Geyikli beldesindeki iskeleye bağlandı. Teknede yapılan aramada çok sayıda dolu yedek yakıt bidonu ele geçirildi.