Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 15:05

Çanakkale’de 87 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen 31 mülteci sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale’de 87 mülteci yakalandı

29 Ağustos 2018 15:05


Sahil güvenlik ekipleri gün içinde yaptıkları iki ayrı operasyonda lastik bot ile Yunanistan’ın Midilli adasına gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 87 kişi yakalandı. Bölgede devriye gezen ekipler, Sivrice Burnu açıklarında yaptıkları ilk operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 kişiyi yakaladı. Ekiplerin Bademli altı mevkiinde yaptıkları başka bir operasyonda ise Afganistan uyruklu 41 düzensiz mülteci yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç