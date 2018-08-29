Çanakkale’de 87 mülteci yakalandı

Sahil güvenlik ekipleri gün içinde yaptıkları iki ayrı operasyonda lastik bot ile Yunanistan’ın Midilli adasına gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 87 kişi yakalandı. Bölgede devriye gezen ekipler, Sivrice Burnu açıklarında yaptıkları ilk operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 kişiyi yakaladı. Ekiplerin Bademli altı mevkiinde yaptıkları başka bir operasyonda ise Afganistan uyruklu 41 düzensiz mülteci yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.