Çanakkale’de 9 ilçede kar tatili

Çanakkale’nin bazı ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle 11 Ocak Çarşamba günü okullar tatil olacak.

Çanakkale’de etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde yarın da eğitime ara verilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11 Ocak Çarşamba günü, Gelibolu, Lapseki, Biga, Ayvacık, Bayramiç, Ezine, Yenice, Çan ve Gökçeada ilçelerinde eğitime ara verileceği duyuruldu. Ayrıca, Eceabat ilçesinde taşımalı öğrenciler ile Alçıtepe ilkokulu tatil edildi. İlçe merkezinde eğitime devam edilecek.