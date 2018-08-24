Çanakkale’de 93 göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Koruoba köyü dağlık alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Somali, İran, Mali, Togo, Güney Afrika, Filistin, Burkina Faso ve Komor uyruklu 93 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler minibüsler vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı Behramkale Jandarma Karakoluna getirildi.

Göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.