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24 Ağustos 2018 15:44

Çanakkale’de 93 göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 93 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale’de 93 göçmen yakalandı

24 Ağustos 2018 15:44


Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Koruoba köyü dağlık alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Somali, İran, Mali, Togo, Güney Afrika, Filistin, Burkina Faso ve Komor uyruklu 93 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler minibüsler vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı Behramkale Jandarma Karakoluna getirildi.


Göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.




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