Çanakkale'de 98 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 98 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı tedbirlerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bademli Köyü'nün Acıdere mevkiindeki zeytinlik alan ile Ayvacık'ın Gülpınar Köyü Kumbağlar Limanı'ndaki bir barakaya operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 98 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler 5 minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu'na getirildi. Kaçaklar, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.