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10 Mayıs 2018 15:17

Çanakkale’de 99 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 99 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale’de 99 kaçak göçmen yakalandı

10 Mayıs 2018 15:17


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ayvacık’ın Bademli köyü Acıdere mevkii sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 42 kaçak yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler minibüslerle Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirildi.


Öte yandan, Edremit Körfezi’nde devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri saat 08.00 sıralarında Küçükkuyu Mıhlı mevkiinin 2 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. ’TCSG 8’ Bot Komutanlığınca yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 57 kişi yakalandı. Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenlerin üzeri ıslak olduğu için eşofman, ayakkabı ve çorap gibi giyecekle birlikte yiyecek verildi.


Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.




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