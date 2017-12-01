Çanakkale’de ada seferleri iptal

Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan Gökçeada’dan saat 07.00 ve Kabatepe’den 09.00’da, Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan Bozcaada’dan 07.15, 10.00 ve Geyikli’den saat 08.00’deki ve 11.00’deki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Diğer hatlarda seferler normal şekilde sürüyor.