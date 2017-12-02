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02 Aralık 2017 09:05

Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan feribot seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli

02 Aralık 2017 09:05


Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan Gökçeada’dan saat 07.00 ve Kabatepe’den 09.00’daki, Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan Bozcaada’dan 07.15 ve Geyikli’den saat 08.00’deki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Diğer hatlarda seferler normal şekilde sürüyor.




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