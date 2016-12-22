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22 Aralık 2016 09:17

Çanakkale’de ada seferlerine olumsuz hava engeli

Çanakkale’de ada seferlerine olumsuz hava engeli

22 Aralık 2016 09:17

Çanakkale’de Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş’den yapılan duyuruda, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Gökçeada’ dan 07:00 ve 13:00, Kabatepe’ den 09:00 ve 17:00 saatlerinde yapılacak olup diğer seferler yapılamayacaktır. Bozcaada - Geyikli Hattı’ nda ise, Bozcaada’ dan yapılması planlanan 10:00 ve 14:00 seferleri iptal olarak 17:00 seferi 1 saat geri alınarak saat 16:00’da, Geyikli’ den yapılması planlanan saat 11:00 ve 15:00 seferleri iptal olarak, 18:00 seferi 1 saat geri alınarak saat 17:00’ de yapılacaktır” denildi. Diğer hatlarda seferler normal şekilde sürüyor.



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