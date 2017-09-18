Çanakkale’de Ahilik Haftası kutlandı

22’nci Ahilik Haftası için Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Muzaffer Özgen, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Vurucu ve yönetim kurulu üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtına Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ve Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği’nin çelenklerinin sunulmasıyla başlayan törende daha sonra Saygı Duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Şehitler Diyarı Çanakkale’de bu yıl Ahilik Haftasının 22’ncisini kutladıklarını ifade eden Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Vurucu, Ahiliğin 10’ncü yüzyılda Anadolu’da başladığını söyledi. Başkan Vurucu, " 11’nci ve 12’nci yüzyıllarda gelişmiş, 13’ncü yüzyılda da ülke genelinde yaygın bir hale gelmiştir. Ahilik teşkilatı sıradan bir örgütlenme değildir. Sosyal hayatın düzenlenmesinden , iktisadi hayata ve vatan savunmasına kadar millet olmanın tüm özelliklerini içinde bulunduran Türk milletine has sosyal ekonomik bir sistemdir” dedi.

Ardından Halk Oyunları gösterisi gerçekleştirildi ve Yılın Ahisi seçilenlere ödülleri takdim edildi. Mehteran gösterisiyle son bulan etkinliklerde, katılımcılara pilav ikramı yapıldı.