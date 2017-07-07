Çanakkale’de arazi yangını

Bayramiç ilçesi civarında çıkan tarım arazisi ve orman yangınları devam ediyor. İlçeye bağlı Ağaçköy köyünün Korutarlalar mevkii Taşlıdere yatağı yakınındaki anızlık alanda başlayan yangın, dere yatağındaki ağaçlarının ve bölgedeki meyve ağaçlarının yanmasına sebebiyet verdi. Köylülerin bildirmesi üzerine bölgeye giden 2 arozöz, 1 itfaiye, 1 iş makinesi ve köylülerin çabasıyla alevler kontrol altına alındı. Çıkan yangında 15 dönüm tarım alanı zarar gördü. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.