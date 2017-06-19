Çanakkale’de Arpa Tarla Günü yapıldı

Tarla gününe İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, Ziraat Odası başkanı İsmail Kaya, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji bölümünden Doç.Dr. Cem Egesel, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Aydın İmamoğlu, şube müdürleri ,teknik personel, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürleri , muhtarlar, tarım ve tohumculuk alanında çalışan özel firmalar ve üreticiler katıldı.

İl Müdürü Erdem Karadağ, ’’Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca, Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilmiş olan yeniliklerin çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak amacıyla 2012 yılından itibaren Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi faaliyete geçirilmiştir. Söz konusu proje kapsamında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve İl Müdürlüğümüz işbirliği ile yeni geliştirilen arpa çeşitlerinin üreticilerimize tanıtılması amacıyla 2012 yılından bu yana ilimizde arpa çeşit demonstrasyonları farklı lokasyonlarda kurulmakta ve sonuçları düzenlenen tarla günleri ile üreticilerimize duyurulmaktadır. Ayrıca sonuçlar il müdürlüğümüzün web sayfasında yayınlanmaktadır. Hasadın bereketli olmasını diliyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Arpa Şubesi Şube Şefi Mühendis Aydın İmamoğlu, “’Biz ıslahçılar olarak çeşitleri geliştiriyoruz, tescil ettiriyoruz ama bunları sizlere ulaştırmak yıllar alıyor. Cam kavanozlarda kalıyor. Bunların sizlerle buluşturulması için yapılan demonstrasyonlar, tarla günleri çeşitleri sizlerle buluşturuyor. Bu demonstrasyondaki arpa çeşitlerimiz 6 sıralıdır. Yazlık çeşitlerdir. Sancak diğer çeşitlere göre 10 cm.daha uzundur. Ekim aralıkları çok geniştir. Erken ekimden kaçının, ilk soğuklardan zarar görebilir. Kasım 15 den sonraki ekimlerde hiç sıkıntı olmaz, verim potansiyelleri yüksektir. Emeği geçenlere ve hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

Daha sonra demonstrasyon alanında, 2016 Kasım ayından, hasat tarihine kadar 451 mm yağış düştüğü, ürünün ekimden hasada kadar yapılan çalışmalar konusunda teknik personel tarafından üreticilere bilgi verildi. Ardından hasada geçildi. Hasat sonucu en yüksek verimi bayrak ve bürküt arpa çeşitleri verdi. Her iki arpa çeşidinden yağışın ortalamaların çok altında gerçekleşmesine rağmen dekara 520’ şer kilogram ürün elde edildi. Diğer çeşitlerin verimleri ise; Troya 512 kg/da, Sancak 432kg/da ve çiftçinin kullandığı yerli çeşit 472kg/da ürün alındı.