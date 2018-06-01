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01 Haziran 2018 15:52

Çanakkale’de ‘Atletizm "Türkiye’nin En Hızlısı’ Yarışmaları

Çanakkale’de Türkiye Atletizm Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan “Türkiye’nin En Hızlısı” yarışmaları gerçekleştirildi.

Çanakkale’de ‘Atletizm

01 Haziran 2018 15:52



18 Mart Stadyumu’nda dün sabah gerçekleştirilen İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporcular, öğleden sonra gerçekleştirilen Türkiye’nin en hızlısı Grup Müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ gibi farklı illerden gelen sporcular Türkiye Şampiyonasına gidebilmek için kıyasıya mücadele ettiler. Yarışmalarda ilk sırayı alan atletler İstanbul’da 11 Haziran’da yapılacak finallere direkt olarak katılma hakkını elde etti. Dereceye giren sporculara madalya ve hediyelerini, Spor Şube Müdürü Sedat Bektaş, Atletizm Bursa İl Temsilcisi ve Bölge Koordinatörü Kadir Hamza Çebi, Atletizm Çanakkale İl Temsilci Vİjdan Berberoğlu ve Beden Eğitimi öğretmenleri tarafından teslim edildi.




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