Çanakkale’de bayram tatili kuyruğu

9 günlük Kurban Bayramı tatilini geçirecekleri bölgelere gitmek üzere yola koyulan tatilciler Çanakkale Boğazı’ndan geçebilmek için feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Başta İstanbul olmak üzere Trakya’daki kentlerden yola çıkan tatilcilerin feribot iskelelerinde bekleyişleri çileye dönüştü.

Gelibolu-Lapseki, Gelibolu-Çardak, Eceabat-Çanakkale ve Kilitbahir-Çanakkale feribot hatlarında büyük yoğunluk yaşanıyor. Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde tatilcilerin oluşturdukları araç kuyrukları 2’şer kilometreyi ulaştı.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde feribot seferlerini kullanacak yolcular için tüm imkanlarını seferber etti. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Çanakkale-Kilitbahir-Eceabat hattında 7 gemi, Lapseki-Gelibolu hattında 4 gemi, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 gemi, Geyikli-Bozcaada hattında 2 gemi, Güney Marmara hattında 1 gemiyle hizmet veriyor. Boğaz hattında ise saatsiz ring sefer yapılıyor.