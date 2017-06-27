Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2017 14:51

Çanakkale’de bayram yoğunluğu drone ile görüntülendi

Çanakkale’de Ramazan Bayramı’nın son gününde dönüşe geçen tatilciler feribot iskelesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Çanakkale’de bayram yoğunluğu drone ile görüntülendi

27 Haziran 2017 14:51

Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri araç kuyruklarını drone ile görüntüledi.


Ramazan Bayramı tatilli nedeniyle vatandaşlar Ege sahilleri, Assos ve Bozcaada’ya akın etti. Bayramın son gününde başta İstanbul olmak üzere Trakya kentlerinden gelen tatilciler dönüşe geçti. Tatilciler dönüş sırasında feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. 1 kilometreyi bulan araç kuyrukları Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından drone ile görüntülendi. Şehir içinde ana arterlerde oluşan trafik akışında sorun yaşanmaması için yoğun bir çalışma sürdüren trafik polisleri, bunun yanı sıra havadan drone ile yapılan çekimle de oluşan uzun araç kuyruklarında yaşanabilecek sorunlara ve trafik akışında ortaya çıkabilecek sorunlara havadan gelen görüntüler ile anında müdahale etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
ÇANAKKALE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 3 ŞEVVÂL 1438
  • 27 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:23
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:29
  • İkindi :17:28
  • Akşam :20:56
  • Yatsı :22:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!