Çanakkale’de bayram yoğunluğu drone ile görüntülendi

Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri araç kuyruklarını drone ile görüntüledi.

Ramazan Bayramı tatilli nedeniyle vatandaşlar Ege sahilleri, Assos ve Bozcaada’ya akın etti. Bayramın son gününde başta İstanbul olmak üzere Trakya kentlerinden gelen tatilciler dönüşe geçti. Tatilciler dönüş sırasında feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. 1 kilometreyi bulan araç kuyrukları Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından drone ile görüntülendi. Şehir içinde ana arterlerde oluşan trafik akışında sorun yaşanmaması için yoğun bir çalışma sürdüren trafik polisleri, bunun yanı sıra havadan drone ile yapılan çekimle de oluşan uzun araç kuyruklarında yaşanabilecek sorunlara ve trafik akışında ortaya çıkabilecek sorunlara havadan gelen görüntüler ile anında müdahale etti.