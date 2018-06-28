Etap Bireysel Sulama Makine ve Ekipmanlarının yerinde kontrollerine başlandı.

Çanakkale’de Bireysel Sulama Makine ve Ekipmanları kapsamında 2018 yılında 40 proje başvurusu uygun bulunarak, kabul edildi. 2 adet Güneş Enerjili Sulama, 21 adet Tamburlu Yağmurlama Sistemi, 13 adet Tarla içi Damlama Sulama, 4 adet Tarla içi Yağmurlama Sistemi olmak üzere 40 proje toplam 2.304.187 TL olup, 1.152.093 TL ise hibe desteği verilecek.

Çanakkale Merkez Kumkale köyünde Cüneyt Yücel tarafından Bireysel Sulama Makine ve Ekipmanları desteklemesi kapsamında alınan Tamburlu Yağmurlama Sistemi İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ’ın da katılımıyla yerinde kontrolü ve testi yapıldı. Kontrollere Şube Müdürleri, teknik personel, firma yetkilileri ve üreticiler katıldı.

İl Müdürü Erdem Karadağ, “Tarımsal sulamalarda su, toprağa değişik yöntem ve sistemlerle verilebilir. Günümüzde daha az sulama suyu, az işçilik ve tuzluluk sorunu yaratmayacak, verim ve kaliteyi arttıracak modern sulama sistemlerinin kullanımının önemi her geçen gün artmaktadır. Tarımsal sulamada, kısıtlı olan tatlı su kaynaklarını doğru yöntemlerle ve tekniklerle daha az su, enerji ve işgücü kullanımı sağlayan modern sulama sistemlerinin uygulamaya konulması ülkemizin bitkisel üretiminin daha istikrarlı ve sürdürülebilir olması için büyük önem taşımaktadır. Bugün burada 2018 yılında Bireysel Sulama Makine ve Ekipmanları desteklemesi kapsamında kabul edilen Tamburlu Yağmurlama sistemini yerinde kontrolüne geldik. Üreticimize hayırlı olsun. Basınçlı sulama yöntemlerinin yapıldığı sistemler ilimizde yaygınlaşması gerekir. Biz bunun için İl Müdürlüğü olarak ekibimle birlikte büyük çaba harcıyoruz” dedi.