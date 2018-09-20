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Çanakkale'de Boyutlu Kabartma Tablolar Sergisi açıldı

Çanakkale’de 2018 Troya Yılı kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü himayelerinde sanatçı Mehmet Saim Tunç’un “Boyutlu Kabartma Tablolarla İlyada Destanı” sergisi açıldı.

Çanakkale'de 2018 Troya Yılı kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü himayelerinde sanatçı Mehmet Saim Tunç'un “Boyutlu Kabartma Tablolarla İlyada Destanı” sergisi açıldı.


Troya Kentinin Birleşmiş Milletler Dünya Kültürel Mirası listesine alınmasının 20. yılı olması nedeni Çanakkale'nin büyük değeri Troya Destanı ile ilgili farkındalığı arttırmak ve Troya Yılına katlı sağlamak amacı ile hazırlanan “Boyutlu Kabartma Tablolarla İlyada Destanı” sergisi bir alışveriş merkezinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


Efsane ile gerçek arası bir yolculuğu ele alan ve İlyada Destanı ile ölümsüzleşen serginin içerisinde 48 adet Osmanlı Kat'ı Tekniği (Kağıt Oyma) ile yapılmış eser bulunuyor.


İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Troya Yılı etkinlikleri kapsamında açılan “Boyutlu Kabartma Tablolarla İlyada Destanı” Sergisini ziyaret etti.


Sanatçı Mehmet Tunç, sergiyi gezen İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz'a Troya Yılı'na özel olarak hazırlanan eserler hakkında bilgi verdi.


14 Eylül Cuma günü açılan “Boyutlu Kabartma Tablolarla İlyada Destanı” Sergisi 21 Eylül Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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