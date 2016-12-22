Çanakkale’de cankurtaran kursu düzenlendi

Türkiye Su Altı Federasyonu Çanakkale’de cankurtaran kursu düenledi.

Çanakkale kolin Hotel de Türkiye sualtı sporları federasyonu bronz cankurtaran kursu düzenlendi. 3 gün süren kursta eğitim alan yaklaşık 12 cankurtaran adayına teorik ve uygulamalı dersler verildi. S.O.S Cankurtaran Eğitim Merkezi Yöneticisi ve aynı zamanda Türkiye Su Altı Federasyonu yetkilisi olan Koray Gerçe, boğulan birine nasıl müdahale edileceği, sudan çıkarıldıktan sonra yapılacak ilk yardım gibi hayati konuları kursiyerlerle paylaştı.

Kursiyerler, havuz çalışmalarında suda baygın kazazede taşıma, su içerisinde panik haldeki biri ile boğuşma ve etkisiz hale getirip taşıma şekillerini, mankenler üzerinde uygulamalı suni solunum kalp masajı, yaralılara müdahale konularında eğitim aldı. Ambulans gelene kadar kazazedeyi hayatta tutabilmek için, havuz içerisinde yaşanacak kazalara ilk müdahale ve sedyeleme çalışmaları yapıldı. Bronz cankurtaran eğitimini tamamlayan kursiyerler önümüzdeki günlerde de sertifikalarını alacak. Yüzme havuzlarındaki ve kendi tesislerindeki cankurtaran ihtiyacını da dikkate alarak açılan kursta 12 genç meslek sahibi oldu.