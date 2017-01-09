Çanakkale’de çay buz tuttu

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bağlı Kavak beldesinden geçen çay, soğuk havanın etkisiyle dondu. Çok sayıda balıkçı teknelerinin buza saplanması sebebiyle denize açılamadı.

Çanakkale ve çevresinde Cuma günüden bu yana etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığını sıfırın altında 7 dereceyi bulduğu Gelibolu İlçesine bağlı Kavak beldesinden geçerek, Saroz Körfezi’ne dökülen Kavak Çayı buz tuttu. Çay’da bağlı bulunan onlarca balıkçı teknesi de dondan etkilendi. Ortaya ilginç görüntüler çıkarken, tekneler buza saplanınca, balıkçılar da denize açılamadı. Bölgede uzun yıllar önce böyle bir durum yaşandığına dikkat çeken balıkçılar, manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.