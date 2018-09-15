Çanakkale'de Çevre ve Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı

Çanakkale'de, Çevre ve Okul Güvenliği Toplantısı İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda Vali Orhan Tavlı, başkanlığında yapıldı.

2018- 2019 Eğitim- Öğretim yılını öğrencilerin kaliteli, huzurlu ve güven içerisinde geçirebilmeleri için alınan tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Işıl Korkmaz, yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Alpaslan Baysal, okul aile birlik başkanları, okul müdürleri, muhtarlar, ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Murat Turan, Çevre ve Okul güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerle ilgili bir sunum yaptı.

Toplantıda, 2018 -2019 Eğitim- Öğretim Yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Orhan Tavlı, öğrencilerin huzuru ve güvenliğinin başarılarına katkıda bulunduğunu belirtti.

Tespit edilen ve ilgili kurumlara bildirilen aksaklıkların anında çözüme kavuşturulması talimatını veren Vali Orhan Tavlı, öğrencilerin huzurlu, güvenli bir ortamda eğitim almalarının önemine değindi.