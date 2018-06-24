Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi yapılıyor. Seyyar Sandık uygulaması çerçevesinde sandık başına gidemeyecek hasta ve yaşlılar için ekipler adreslere giderek oy kullanımını sağladı.

Çanakkale’de vatandaşlar oy kullanma işlemi için sabahın erken saatlerinde sandık başına gittiler.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri bugün saat 08.00 itibariyle Çanakkale’de başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek vatandaşlık görevlerini yerine getirdiler. Oyların kullanılacağı okulların içerisinde ve dışarısında görev alan yetkililer vatandaşların sağlıklı oy kullanması için bütün tedbirleri aldı.

Seyyar Sandık uygulaması çerçevesinde YSK tarafından oluşturulan sandık başına gidemeyecek hasta ve yaşlılar için Seyyar Sandık Kurulunca görevlendirilen 5 ekip toplam 82 adrese sandık taşıdı.

İsmetpaşa Mahallesinde yatalak hasta olan 69 yaşındaki Mukaddes Özgür’de oyunu seyyar sandık uygulamasıyla oyunu kullandı. Ekipler Mukaddes Özgür’ü bilgilendirerek oyunu kullandırdı.

Çanakkale’de saat 17.00’a kadar toplam bin 497 sandıkta 406 bin 809 seçmen oy kullanacak.