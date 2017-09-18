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18 Eylül 2017 12:46

Çanakkale’de dağlık alanda 122 kaçak yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isteyen 122 mülteci yakalandı.

Çanakkale’de dağlık alanda 122 kaçak yakalandı

18 Eylül 2017 12:46


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Sazlı köyü Elmadağ mevkiindeki dağlık alanda bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerinin bölgeye düzenlediği operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 119 Suriye ve 3 Kongo uyruklu toplam 122 kaçak yakaladı. Yakalanan mülteciler Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Yakalanan 122 kaçak, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.




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