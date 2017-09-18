Çanakkale’de dağlık alanda 122 kaçak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Sazlı köyü Elmadağ mevkiindeki dağlık alanda bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerinin bölgeye düzenlediği operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 119 Suriye ve 3 Kongo uyruklu toplam 122 kaçak yakaladı. Yakalanan mülteciler Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Yakalanan 122 kaçak, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.