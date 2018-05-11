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11 Mayıs 2018 11:30

Çanakkale’de deniz kenarında 26 kaçak yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 26 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale’de deniz kenarında 26 kaçak yakalandı

11 Mayıs 2018 11:30


Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Ayvacık’ın Korubaşı köyü Yeşil Liman sahilinde bir grup kaçak göçmen bulunduğunu tespit etti. Ekipler bölgeye düzenledikleri operasyonda deniz kenarında oturan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Angola, Güney Afrika ve İran uyruklu 26 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan kaçaklar bir minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na getirildi.


Yabancı uyruklular Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.




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