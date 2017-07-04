Çanakkale’de deniz suyu temiz çıktı

Çanakkale’de, denize girilebilen noktalarda yapılan ölçümler, yaz sezonunda yüzleri güldürdü. Halk Sağlığı Kurumunun Haziran ayında yaptığı analizlerde, Yeni kordonda Toplam Koliform (TK) 17, Fekal Koliform(FK) 12 ve Fekal Streptekok(FS) oranı ‘sıfır’ çıktı. Dardanos’ta TK 19, FK 3 ve FS 0 olarak ölçüldü. Bu değerlere göre deniz suyu kalitesi ‘Çok temiz’ olarak derecelendirildi. Kepez Halk plajında TK: 140, FK: 110 FS: 70 olarak ölçüldü. Bu değerlere göre deniz suyu ‘İyi kalite - Yüzülebilir’ olarak derecelendirildi.

Güzelyalı halk plajında TK 11, FK 4, FS 24, Kilitbahir’de TK 9, FK 2, FS 0, Lapseki’de TK 260, FK 260, FS 120, Dalyan’da TK 132, FK 42, FS 33, Çardak’ta TK 12, FK 3, FS 0, Biga Kemer’de TK 89, FK 9, FS 13, Karabiga’da TK 140, FK 110, FS 90, Gelibolu Hamzakoy TK 56, FK 18, FS 13, Kumkamp TK 0, FK 0, FS 0, Kabatepe TK 68, FK 42, FS 35, Assos Antik Liman TK 132, FK 12, FS 23, Bozcaada Ayazma TK 7, FK 4, FS 21 olarak belirlendi. Papaz plajında da tüm değerler ‘Sıfır’ olarak ölçüldü.

Bu sonuçlara göre, Çanakkale’deki tüm plajların denize girilebilir seviyede olduğu belirlendi. Yasal sınırlara göre, TK 10.000 FK 2000 ve FS 1000 değerlerin üzerinde olan denizler, yüzme amaçlı kullanılamıyor.