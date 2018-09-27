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Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Çanakkale-Eceabat arasındaki feribot seferleri fırtına sebebiyle iptal edildi.


Çanakkale- Eceabat arasındaki feribot seferleri hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, bugün Çanakkale-Eceabat hattı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Diğer yandan Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri ise sürüyor.


Çanakkale-Eceabat arasındaki seferlerin iptal edilmesinin ardından Çanakkale feribot iskelesinde araç kuyrukları meydana geldi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri araçları Laspeki ilke Çardak'taki feribot iskelelerine sevk ediyor.

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