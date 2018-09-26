Çanakkale'de deniz ulaşımına Kestane Karası Fırtınası engeli

Çanakkale'de saatteki hızı 20-22 kilometreyi bulan Kestane Karası Fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.

Çanakkale'de saatteki hızı 20-22 kilometre arasında değişen Kestane Karası Fırtınası hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Rüzgar hızının gün içerisinde daha da artması öngörülürken, hızının 39 kilometreye ulaşması tahmin ediliyor. Çanakkale'de dalga boyu kıyılarda 1,5 - 2 metre civarında seyrederken gün içerisinde açıklarda ise 2,5 metreyi bulması tahmin ediliyor.

Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin tamamı etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferlerininde tamamı iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattımızda Gökçeada'dan saat 07.00, 10.00, 16.00 ve 21.00 seferleri, Kabatepe'den saat 07.00, 10.00, 13.00 ve 19.00 seferleri iptal edildiğini duyurdu.